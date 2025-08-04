Почему отстранят руководителя Энерготаможни?

Анатолий Комар фигурирует в новом расследовании журналистов, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

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По ее словам, изложенную в журналистских расследованиях информацию о главе Энерготаможни проверят. Это поручили сделать Минфину и Гостаможслужбе с привлечением НАПК и правоохранительных органов.

Зато в Минфине сообщили, что в связи с фактами, изложенными в журналистском расследовании "Радио Свобода", министр финансов Марченко поручил рассмотреть вопрос об отстранении от должности Анатолия Комара на время служебного расследования.

Что известно о расследовании "Схем" относительно Комара?

По версии "Радио Свобода", руководитель Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолий Комар имеет связи с топливным холдингом VM Groupe.

Этот холдинг мог завозить в Украину компоненты для топлива российского происхождения, а его владелец, бизнесмен Виталий Марченко, официально подозреваемый в уклонении от уплаты налогов нанесении миллиардных убытков бюджету.

В материале также говорилось, что семья Анатолия Комара после начала большой войны построила имение в пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен. Недвижимость оформили на тестя таможенника.

Журналисты также выяснили, что он передвигается на Mercedes S-class, который семья арендовала у частной фирмы в 16 раз дешевле рыночной стоимости, а дочь получает платное образование за рубежом – в Королевском колледже в Лондоне.