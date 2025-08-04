Чому відсторонять керівника Енергомитниці?

Анатолій Комар фігурує у новому розслідуванні журналістів, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

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За її словами, викладену в журналістських розслідуваннях інформацію про очільника Енергомитниці перевірять. Це доручили зробити Мінфіну та Держмитслужбі із залученням НАЗК та правоохоронних органів.

Натомість у Мінфіні повідомили, що у зв’язку з фактами, викладеними в журналістському розслідуванні "Радіо Свобода", міністр фінансів Марченко доручив розглянути питання про відсторонення від посади Анатолія Комара на час службового розслідування.

Що відомо про розслідування "Схем" щодо Комара?

За версією "Радіо Свобода", керівник Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолій Комар має зв’язки з паливним холдингом VM Groupe.

Цей холдинг міг завозити в Україну компоненти для пального російського походження, а його власник, бізнесмен Віталій Марченко, офіційно підозрюваний в ухиленні від сплати податків завданні мільярдних збитків бюджету.

У матеріалі також йшлося, що родина Анатолія Комара після початку великої війни збудувала маєток в передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Нерухомість оформили на тестя митника.

Журналісти також з’ясували, що він пересувається на Mercedes S-class, який родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості, а дочка здобуває платну освіту за кордоном – у Королівському коледжі в Лондоні.