Каким будет конкурс на руководителя таможни?

Конкурсный процесс начали на заседании правительства 4 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

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В состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.

Андрей Ерашов – руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей;

Дмитрий Олейник – председатель Совета Федерации работодателей Украины;

Олег Тымкив – директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма "Моор Стивенс".

Арунас Адоменас – таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;

Дэвид Бернстайн – эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;

Кунио Микурия – международный эксперт по таможенной политике, содействия торговле и организационного лидерства.

Также Правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни. Обновление должно установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет.

Напомним, что еще 17 сентября 2024 Верховная Рада приняла закон, который предлагает провести конкурсы на нового руководителя таможни с решающим голосом международных экспертов. Конкурсная комиссия по этому должна была быть создана до 31 декабря 2024, но этого по сей день так и не произошло.

В конце мая этого года аналитические центры призвали Правительство наконец сформировать комиссию для избрания председателя Гостаможни. Отмечалось, что такое промедление угрожает работе таможни и создает риски невыполнения обязательств Украины перед международными партнерами.