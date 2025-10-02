В чем подозревают российских бизнесменов?
Обвинительный акт в отношении обоих топ-фигурантов Кремля направлен в суд, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
Следствие установило, что в 2019 году Чемезов и Гинер способствовали преступным планам Кремля по установлению контроля над территорией и населением автономной республики Крым в энергетической сфере.
- В частности, фигуранты должны были обеспечить генерацию электроэнергии для нужд военных частей, участвующих в войне против Украины.
- Они должны были построить и ввести в эксплуатацию Балаклавскую (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврическую ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).
В дополнение "предприниматели" привлекли в список фирм, выполняющих заказы для "Ростеха" предприятие "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина". На этом предприятии российские специалисты наладили производство различных видов боевых патронов, а также предоставляли технологии и оборудование для их изготовления.
Продукция с 2022 года по настоящее время поставляется в подразделения вооруженных формирований РФ, которые воюют против Украины,
– отметили в ГБР.
Кроме того, в 2023 году Чемезов в своем отчете премьер-министру России о работе "Ростеха" на официальном канале правительства оправдывал вооруженную агрессию Москвы против Украины.
Фигурантов обвиняют в пособничестве действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение Конституции, что привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также в оправдании вооруженной агрессии РФ,
– добавили в ГБР.
Важно! Заметим, СБУ еще в 2023 году объявило о подозрении Чемезову, который уже более 15 лет является гендиректором "Ростеха". Эта российская корпорация является монополистом в сфере поставок оружия и боеприпасов для российской армии. В частности, именно она поставляет "Кинжалы" для ударов врага по Украине.
Кого еще обвиняют в пособничестве России?
Недавно Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение 43-летнему выходцу из Львовской области, который публично распространяет фейковые материалы о ситуации в Украине и занимается информационно-подрывной деятельностью. По данным следователей, в 2022 году он выехал за границу и с тех пор активно работает на дискредитацию Украины, называя себя "политическим экспертом".
Кроме того, СБУ собрала доказательства военных преступлений, совершенных главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ему заочно объявили подозрение из-за приказов не брать украинских военных в плен и использовать захваченных бойцов как "живой щит".
Также заочное подозрение объявили заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву. Его действия квалифицированы как военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц. По данным следствия, Патрушев участвовал во внедрении российских законов на оккупированных территориях, изменении системы собственности и присвоении местных ресурсов.