В чем подозревают российских бизнесменов?

Обвинительный акт в отношении обоих топ-фигурантов Кремля направлен в суд, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Смотрите также СБУ предотвратила два теракта во Львове: военных планировали взорвать на "свиданиях"

Следствие установило, что в 2019 году Чемезов и Гинер способствовали преступным планам Кремля по установлению контроля над территорией и населением автономной республики Крым в энергетической сфере.

В частности, фигуранты должны были обеспечить генерацию электроэнергии для нужд военных частей, участвующих в войне против Украины.

Они должны были построить и ввести в эксплуатацию Балаклавскую (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврическую ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

В дополнение "предприниматели" привлекли в список фирм, выполняющих заказы для "Ростеха" предприятие "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина". На этом предприятии российские специалисты наладили производство различных видов боевых патронов, а также предоставляли технологии и оборудование для их изготовления.

Продукция с 2022 года по настоящее время поставляется в подразделения вооруженных формирований РФ, которые воюют против Украины,

– отметили в ГБР.

Кроме того, в 2023 году Чемезов в своем отчете премьер-министру России о работе "Ростеха" на официальном канале правительства оправдывал вооруженную агрессию Москвы против Украины.

Фигурантов обвиняют в пособничестве действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение Конституции, что привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также в оправдании вооруженной агрессии РФ,

– добавили в ГБР.

Важно! Заметим, СБУ еще в 2023 году объявило о подозрении Чемезову, который уже более 15 лет является гендиректором "Ростеха". Эта российская корпорация является монополистом в сфере поставок оружия и боеприпасов для российской армии. В частности, именно она поставляет "Кинжалы" для ударов врага по Украине.

Кого еще обвиняют в пособничестве России?