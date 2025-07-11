Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Почему сыну Патрушева объявили подозрение

В СБУ рассказали, что с начала полномасштабной войны при координации Дмитрия Патрушева россияне вывезли в свою страну более 4 миллионов тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 миллиардов гривен.

Расследования установили, что речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" России в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара,

– отметили в Службе безопасности.

Там напомнили, что Дмитрий Патрушев является сыном "серого кардинала" Кремля Николая Патрушева, который в течение четверти века возглавлял сначала ФСБ, затем Совет безопасности РФ, а сейчас занимает должность помощника Путина.

"По имеющимся данным, именно Патрушев-"старший" пролоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства России и впоследствии – заместителя председателя российского правительства. Чтобы организовать похищение украинского зерна, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора", – говорится в заметке.

Должность министра сельского хозяйства России Патрушев-младший занимал с 24 февраля 2022 года по 14 мая 2024 года.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дмитрию Патрушеву о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

В Офисе генпрокурора добавили, что подозреваемый также причастен к внедрению на оккупированных территориях российского законодательства, изменений в системе собственности, присвоения других украинских ресурсов и притеснений местного населения. Причем ни одна из нарушенных норм не была обусловлена военной необходимостью.