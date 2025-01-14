В організації розкрадання коштів підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та НАБУ.

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Що відомо про схему розкрадання коштів Укренерго

В СБУ повідомили, що на момент вчинення правопорушення підозрюваний був депутатом облради. Наразі він переховується за кордоном. Згідно з матеріалами справи, у квітні 2022 року разом зі спільниками він організував схему розкрадання електроенергії Укренерго на 58,44 мільйона гривень.

Як повідомляють у Службі безпеки, до розкрадання коштів ексзаступник голови Харківської облради залучив засновника та директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями. Зазначимо, що сам чиновник був її інвестором.

Разом вони заздалегідь придбали 3 компанії, через які у червні 2022 року отримали електроенергію з Об'єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Однак, жодна з цих фірм не платила Укренерго за отриману електроенергію.

Аби приховати джерело походження, їх (кошти – 24 Канал) переказали на рахунки фінансових компаній під виглядом поверненням позик. Фінансові компанії за винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія,

– повідомляють в НАБУ.

Схема розкрадання коштів Укренерго / Інфографіка НАБУ

Яке покарання загрожує підозрюваним у справі

Правоохоронці провели обшуки у Києві в засновника столичної компанії та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Ексдепутату та директорці, які переховуються за кордоном, оголошено заочну підозру.



СБУ та НАБУ провели обшуки в одного з підозрюваних у справі / Фото НАБУ

Їх звинувачують в організації та пособництві у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах організованою групою та в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

У СБУ кажуть, що наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всі учасників правопорушення. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.