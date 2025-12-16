Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука Укринформу.

Где будет проводить обыски НАБУ в Израиле?

Дипломат утверждает, что детективы Национального антикоррупционного бюро планируют визит в Израиль, чтобы провести обыски в посольстве Украины.

Следователи НАБУ в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства,

– сказал дипломат.

По словам посла, представители НАБУ обратились в дипломатическое учреждение через Министерство иностранных дел с просьбой предоставить помещение для проведения следственных действий в Израиле.

Однако детали дела, по поводу которого будет происходить расследование, посольству не раскрыли.

Посол уточнил, что пока не определена точная дата визита детективов, поскольку дата менялась уже дважды. Также Корнийчук отметил, что украинская дипломатическая служба готова предоставить необходимые условия для проведения следственных мероприятий на территории посольства.

