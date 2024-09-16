Вчера, 15 сентября, во Флориде возле Дональда Трампа произошла стрельба. ФБР расследует новую попытку покушения на политика.

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Нападающий не имеет отношения к украинской разведке

В Международном легионе ГУР отреагировали на слухи, которые распространяются в ряде медиа. Там отметили, что они не соответствуют действительности.

Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению,

– говорится в сообщении.

Напомним, что стрельба случилась, когда кандидат в президенты играл в гольф в своем клубе. Агенты Секретной службы заметили в 300 метрах от политика мужчину с автоматом. Один из агентов открыл огонь. Трампа спрятали в безопасное место, а вероятного нападавшего задержали.

Впоследствии выяснилось, что подозреваемым в повторном покушении на Дональда Трампа является 58-летний Райан Уэсли Рут. Во время ареста у него обнаружили два рюкзака и камеру GoPro, а автомат АК-47 нашли в кустах вблизи места инцидента.

Отмечается, что мужчина является самозанятым строителем доступного жилья на Гавайях. В соцсетях он активно критиковал Дональда Трампа и якобы выражал поддержку Украине.

Кроме того, СМИ написали, что Рут занимался рекрутингом иностранцев в ВСУ.