В СМИ назвали имя подозреваемого, это 58-летний Райан Уэсли Рут. В соцсетях он выражал поддержку Украине и, как пишут СМИ, занимался рекрутингом иностранцев в ВСУ.
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Некоторые его посты в фейсбуке позволяют предположить, что он осуществлял привлечение иностранных добровольцев на войну с Россией и ездил в Киев, где провел несколько месяцев.
СМИ также публикуют тест сообщений из фейсбука Рута.
"Солдаты, пожалуйста, не звоните мне. Мы все еще пытаемся добиться, чтобы Украина приняла солдат из Афганистана, и надеемся получить какие-то ответы в ближайшие месяцы... пожалуйста, наберитесь терпения", – писал он в июле.
Биографию Рута изучают
Холодное отношение Дональда Трампа к военной помощи Украине является важной темой предвыборной кампании, и мы надеемся услышать больше подробностей о возможных связях подозреваемого с Украиной,
– пишет ВВС Verify.
Важно. Инцидент со стрельбой расследуют, как возможную попытку покушения на бывшего президента. Стрельба случилась тогда, когда Трамп играл в гольф - нападающий был в 300 метрах от него. Стрелка заметил один из агентов Секретной службы.