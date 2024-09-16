Во время ареста у него обнаружили два рюкзака и камеру GoPro, а автомат АК-47 нашли в кустах вблизи места инцидента.

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"58-летний мужчина, задержан в связи с очевидным покушением на Дональда Трампа во Флориде, является самозанятым строителем доступного жилья на Гавайях, который в социальных сетях высказывался о политике и текущих событиях, порой критикуя бывшего президент", – сообщает CNN .

Также в своих соцсетях он якобы выражал поддержку Украине и занимался рекрутингом иностранцев в ВСУ.



Райан Уэсли Рут является вероятным нападающим на Трампа / Фото Х

Рут в соцсетях активно выражал поддержку Украине. В2022 году он публиковал десятки постов на платформе Х, где заявлял, что готов пожертвовать своей жизнью в борьбе и что "нам нужно сжечь Кремль дотла".

Официальной информации о личности нападавшего пока нет.

Источники ряда американских СМИ в правоохранительных органах подтвердили, что расследуют инцидент как возможную попытку покушения на бывшего президента.

Детали о покушении

Как пишут СМИ, Рут приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и просунул дуло автоматического оружия через забор. Служба охраны вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться. Позже подозреваемого задержали.

Трамп заявил, что он находится в безопасности и чувствует себя хорошо.