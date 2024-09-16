Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту.

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"58-річний чоловік, затриманий у зв’язку з очевидним замахом на Дональда Трампа у Флориді, є самозайнятим будівельником доступного житла на Гаваях, який у соціальних мережах висловлювався про політику та поточні події, часом критикуючи колишнього президент", – повідомляє CNN .

Також у своїх соцмережах він нібито висловлював підтримку Україні та займався рекрутингом іноземців у ЗСУ.



Райан Веслі Рут є імовірним нападником на Трампа / Фото Х

Рут у соцмережах активно висловлював підтримку Україні. У2022 році він публікував десятки постів на платформі Х, де заявляв, що готовий пожертвувати своїм життям у боротьбі і що "нам потрібно спалити Кремль дотла".

Офіційної інформації про особу нападника поки немає.

Джерела низки американських ЗМІ у правоохоронних органах підтвердили, що розслідують інцидент як можливу спробу замаху на колишнього президента.

Деталі про замах

Як пишуть ЗМІ, Рут наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Служба охорони вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти. Пізніше підозрюваного затримали.

Трамп заявив, що він перебуває в безпеці й почувається добре.