Журналист CNN спросил у президента Зеленского, что, по его мнению, имел в виду Дональд Трамп, когда говорил, что в случае победы на выборах способен закончить войну в Украине за несколько дней еще до того, как официально вступит в должность.

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"У нас был хороший разговор"

Глава государства ответил, что до сих пор не может понять, как Трамп планирует положить конец войне в Украине, потому что не знает деталей его плана. "Я не знаю, что он имеет в виду, и что это означает", – подчеркнул политик.

Моя позиция, что предвыборные месседжи – это предвыборные месседжи. Иногда они не совсем реалистичны. И поэтому, я думаю, что эти месседжи могут тревожить нас, весь наш народ,

– сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что имел хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом. Республиканец заверил Зеленского, что очень поддерживает Украину и будет поддерживать в дальнейшем. Трамп убеждал, что понимает, как трудно выжить во время войны, и сделает все, чтобы укрепить Украину.

Зеленский уточнил, что разговаривал с Трампом всего один раз за все это время. Это было два месяца назад.

Президент добавил, что планирует показать Трампу план победы, чтобы услышать его реакцию.