У ЗМІ назвали ім'я підозрюваного, це 58-річний Райан Веслі Рут. У соцмережах він висловлював підтримку Україні та, як пишуть ЗМІ, займався рекрутингом іноземців у ЗСУ.

Дивіться також ФБР розслідує стрілянину поряд з Трампом як спробу вбивства

Деякі його пости у фейсбуці дозволяють припустити, що він здійснював залучення іноземних добровольців на війну з Росією та їздив у Київ, де провів кілька місяців.

ЗМІ також публікують тест дописів з фейсбуку Рута.

"Солдати, будь ласка, не дзвоніть мені. Ми все ще намагаємося добитися, щоб Україна прийняла солдатів з Афганістану, і сподіваємось отримати якісь відповіді найближчими місяцями… будь ласка, наберіться терпіння", – писав він у липні.

Біографію Рута вивчають

Холодне ставлення Дональда Трампа до військової допомоги Україні є важливою темою передвиборчої кампанії, і ми сподіваємося почути більше подробиць про можливі зв'язки підозрюваного з Україною,

– пише ВВС Verify.

Важливо. Інцидент зі стріляниною розслідують, як можливу спробу замаху на колишнього президента. Стрілянина трапилася тоді, коли Трамп грав у гольф — нападник був за 300 метрів від нього. Стрільця помітив один з агентів Секретної служби.