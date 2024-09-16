В сети X (бывший твитер) Зеленский сказал, что рад узнать о том, что политик в безопасности и не пострадал.

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"Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", – сказал он.

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