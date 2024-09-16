У мережі X (колишній твітер) Зеленський сказав, що радий дізнатися про те, що політик у безпеці та не постраждав.

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"Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – сказав він.

Головне про замах на Трампа

  • Інцидент зі стріляниною розслідують, як можливу спробу замаху на колишнього президента. Стрілянина сталась вчора, 15 вересня, коли Трамп грав у гольф – нападник був за 300 метрів від нього.
  • Відомо, що підозрюваного затримано. У ЗМІ також фігурує ім'я імовірного нападника. Ним є 58-річний Раян Веслі Рут.
  • Журналісти встановили, що чоловік у соцмережах активно висловлював підтримку Україні і критикував Трампа.