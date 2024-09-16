Также принципиальное значение для победы Киева имеет военная помощь со стороны союзников, и очень важно, чтобы она была оперативной. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что бюрократия и остаточные страхи у наших партнеров не дают возможности ускорить поставки Украине.

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Нужно сломать тенденцию

В этом, по мнению Подоляка, заключается одна из проблем для нашей страны. В то же время кроме ускорения поставок оружия и техники, партнерам нужно наконец снять все неформальные запреты по использованию западного оружия, ведь они противоречат правилам ведения оборонительной войны.

Соответствующие решения в пользу Украины будут приняты, уверен он, однако это происходит медленно. Так же принимались решения о предоставлении нам соответствующей бронетехники, систем ракетно-залпового огня, в частности, HIMARS.

Логика этой войны однозначно приведет к тому, что все неформальные запреты будут сняты. Все виды оружия в математически обоснованном количестве, которое нам необходимо для эффективного уничтожения российской техники и живой силы, будут предоставлены Украине,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В то же время остается проблема, что мы до сих пор не можем сломать тенденцию относительно медленного принятия соответствующих решений. Однако с этим надо работать.

Мы видим совсем другое восприятие России, всех этих пресловутых "красных линий", ВПК и экономики России. Это все дает нам больше оптимизма,

– отметил советник.

Для ускорения поставок военной помощи нужно на международных площадках, в частности на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проводить встречи, объясняя, что с Россией договориться о чем-то невозможно.

Если она не проиграет войну, тогда международного права как концепции не будет существовать. Это необходимо доказывать нашим партнерами, чтобы они это осознали: Россия, не проиграв эту войну, будет продолжать разрушать единый юридический каркас в глобальном смысле,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Владимир Зеленский рассказал о плане победы над Россией, которым он хочет поделиться с Джо Байденом. Как отметил президент Украины, в плане говорится о "безопасности, геополитическом месте Украины, очень сильной военной поддержке". Также, по его словам, наша страна должна свободно решать, как использовать то или иное оружие.