Прокомментировал заявление Лаврова представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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"Наша поддержка Украины продолжается из-за незаконной войны, которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет положить конец действиям, направленным против российских солдат, лучший способ – прекратить войну и выйти из Украины", – отметил Миллер.

Что сказал Лавров о "красных линиях"

Кремлевский приспешник Лавров призвал США не шутить по поводу "красных линий России" при рассмотрении вопроса о поставках Украине ракет.

"Они должны понимать о наших "красных линиях". Не надо шутить о наших "красных линиях". И они прекрасно знают, где они проходят", – сказал Лавров.