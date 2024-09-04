В то же время Лавров сказал, что западные союзники Украины "сами себя ограничивают в оказании помощи". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что сказал Лавров о поставках дальнобойных ракет Украине

Российский пропагандист Павел Зарубин опубликовал отрывок из интервью, которое Сергей Лавров дал ему во Владивостоке. В этом отрывке прихвостень Путина комментирует публикации в западной прессе, что администрация Байдена рассматривает возможность поставить Украине ракеты воздух-земля JASSM с дальностью до 900 километров, запускаемые с истребителей F-16.

В контексте этого Лавров в очередной раз вспомнил о "красных линиях" России.

Они должны понимать о наших "красных линиях". Не надо шутить о наших "красных линиях". И они прекрасно знают, где они проходят,

– заявил глава МИД страны-агрессора.

В опубликованном Зарубиным видео Лавров также говорит, что западные лидеры "сами ограничивают себя в поддержке Украины".

По словам Сергея Лаврова "американцы перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали". А также сказал, что американцев "подзуживают, и Владимир Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим".

К слову, ранее в сети ходили слухи, что Сергей Лавров мог умереть. Представитель Украины в ООН Сергей Кислица намекнул, что естественная смерть для военных преступников России является спасением, говоря о главе МИД России.