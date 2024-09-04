Водночас Лавров сказав, що західні союзники України "самі себе обмежують у наданні допомоги". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сказав Лавров про постачання далекобійних ракет Україні

Російський пропагандист Павєл Зарубін опублікував уривок з інтерв'ю, яке Сєргєй Лавров дав йому у Владивостоці. У цьому уривку прихвостень Путіна коментує публікації в західній пресі про те, що адміністрація Байдена розглядає можливість поставити Україні ракети повітря-земля JASSM з дальністю до 900 кілометрів, що запускаються з винищувачів F-16.

В контексті цього Лавров вчергове згадав про "червоні лінії" Росії.

Вони мають розуміти про наші "червоні лінії". Не треба жартувати про наші "червоні лінії". І вони чудово знають, де вони проходять,

– заявив глава МЗС країни-агресорки.

В опублікованому Зарубіним відео Лавров також говорить про те, що західні лідери "самі обмежують себе в підтримці України".

За словами Сєргєя Лаврова "американці перевалили за той поріг, який самі для себе позначали". А також сказав, що американців "під'юджують, і Володимир Зеленський, звичайно ж, це бачить і користується цим".

До слова, раніше у мережі ходили чутки, що Сєргєй Лавров міг померти. Представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув, що природна смерть для воєнних злочинців Росії є порятунком, говорячи про главу МЗС Росії.