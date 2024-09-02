Если Лавров по тем или иным причинам отошел от дел, это, вероятно, не слишком изменит работу МИД России. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала объяснил, почему.

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Изменит ли что-то исчезновение Лаврова

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на днях намекнул, что Сергей Лавров уже "отбросил копыта". В частности, Кислица добавил, что был бы счастливее новости, что Лавров оказался на скамье подсудимых за преступления против Украины и не только.

Неважно, будет Лавров или не будет Лаврова. Я не думаю, что он может влиять на формулировку проблем, вызовов или тем более нарабатывать какие-то варианты выхода из сложных геополитических поз, в которых оказалась Россия. Он является не более чем головой, которая говорит,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

В то же время еще раньше Лаврова считали довольно талантливым дипломатом. У него была неплохая карьера. Но все пошло наперекосяк, когда он начал бессмысленно оправдывать путинский режим и полномасштабную войну против Украины на международном уровне.

"С тех пор весь дипломатический мир сразу поставил огромный "крест" на Лаврове раз и навсегда. Неважно, жив он, или нет, сняли его, или поставят вместо него другую голову, что говорит, – для нас нет никакой разницы", – добавил Буряченко.

Вместе с тем политолог отметил, что если Лавров – по тем или иным причинам – уже не в должности главы МИД, это может стать хорошим знаком для Украины. Ведь Лавров мог иметь целый ряд личностных коммуникационных мостиков с дипломатами и политиками из США его поколения.