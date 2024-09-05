Прокоментував заяву Лаврова речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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"Наша підтримка України триває через незаконну війну, яку Росія розв'язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край діям, спрямованим проти російських солдатів, найкращий спосіб – припинити війну та вийти з України", – зазначив Міллер.

Що сказав Лавров про "червоні лінії"

Кремлівський посіпака Лавров закликав США не жартувати з приводу "червоних ліній Росії" під час розгляду питання про постачання Україні ракет.

"Вони повинні розуміти про наші "червоні лінії". Не треба жартувати про наші "червоні лінії". І вони чудово знають, де вони проходять", – сказав Лавров.