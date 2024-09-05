Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, підкресливши, що Монголія намагається шукати варіанти, аби компенсувати своє складне географічне розташування, взаємодіючи будь з ким, в тому числі з Росією.

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Спрогнозувати, як пройде візит Путіна в Монголію, було важко

Буряченко наголосив, що хто б не намагався жартувати з Монголії, однак це доволі демократична країна, в якій відбуваються вибори, в якій під час пандемії коронавірусу для населення були передбачені грошові виплати. Крім того, Монголія співпрацює з країнами Заходу по багатьох програмах.

Медвєдєв транслює думки Путіна. Його допис був певним сигналом для Монголії. Спрогнозувати на 100%, як відбуватиметься візит до Монголії, в Кремлі не могли. І це не з причини нелояльності Монголії, вона критично залежить від Росії й Китаю, але проблема в тому, що реакцію самих монголів було важко передбачити,

– вважає політолог.

Для Москви плюси від візиту в Монголію переважили ризики

Демократичні процеси в Монголії на значно вищому рівні, ніж в Росії. І навіть, коли туди прилетів Путін, там було декілька мітингів. Про це зазначив політолог, нагадавши, що пересічні громадяни Монголі намагалися заблокувати проїзд путінського кортежу, демонстрували синьо-жовті кольори.

Поїхати в Монголію вийшло значно складніше, ніж в Північну Корею. В Монголії візит Путіна міг викликати непрогнозовану реакцію громадян цієї країни. Тому Путін і поводив себе так, що йому було некомфортно. Однак Кремль на цей візит все одно погодився, бо можливі плюси переважили ризики,

– підсумував Буряченко.

Російський диктатор Путін прибув з візитом до Монголії 2 вересня. Ця країна мала б затримати його через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом, оскільки вона підписала у свій час Римський статут. Однак цього не сталося. Тепер Захід може ввести проти неї санкції.