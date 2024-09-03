Замість наручників його зустріла червона килимова доріжка та доброзичливий прийом міністра закордонних справ країни Батмунхійн Батцецег. Проте місцеві активісти нагадали диктатору про його злочини.

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Путіна зустріли за всіма традиціями

Святкування на честь прибуття російського диктатора були проведені у держпалацу, де його зустрічали почесна варта та вершники у костюмах, стилізованих під епоху правління Чингісхана.

Важливо! Монголія ратифікувала Римський статут, тому має затримати Путіна у своїй країні.

Путіна зустріли у Монголії: дивіться відео

Монгольські активісти виступили проти приїзду диктатора

Хоча офіційна влада не засудила дії Путіна і урочисто прийняла його, місцеві активісти спробували розбавити це "свято життя" і нагадали світу про воєнні злочини російського диктатора.

На головну площу Улан-Батора вийшли місцеві активісти, які тримали у руках українські прапори та плакати з вимогою взяти його під варту, попри протидію з боку силовиків.

У Монголії активісти вийшли до Палацу уряду з плакатами та жовто-блакитним прапором / Фото з соцмереж

В українському МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права через те, що Монголія не арештувала російського диктатора Путіна за ордером МКС.