Є декілька можливих варіантів того, що робитиме очільник Кремля у Монголії. Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, додавши, що не все може відбутися так, як задумав російський диктатор.

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Що чекає на Путіна в Монголії

Виконуючи Римський статут, Монголія може дозволити собі делегувати право затримання Путіна, наприклад, американцям. Тоді країна виглядатиме миролюбною, спокійною, але нічого не зможе зробити з тим, що російського диктатора затримали й доправили в Гаагу.

Також можна віддати цю можливість Китаю. Тоді Пекіном захоплюватимуться, адже він розв'яже проблему всієї Європи. Китай матиме з цього і свою вигоду, адже на певний час стане потужнішим, ніж США.

Ще один фантастичний варіант – це коли монголи дадуть право на арешт Путіна ізраїльтянам. Вони розуміють, що Путін є спонсором міжнародного тероризму, зокрема їхніх ворогів – "Хезболли" та ХАМАС,

– припустив Сергій Асланян.

Тоді Ізраїль на довгі роки стане другом Монголії. З'являться дуже цікаві економічні перспективи для співпраці.

"Тому можуть виникнути несподіванки. Ми пам'ятаємо, що упродовж трьох століть саме Монголія визначала владу у Росії. Вона може повернутися до своєї історичної ролі", – додав Асланян.

Чи не боявся Путін їхати в Монголію

За словами Асланяна, у цій поїздці буде не справжній очільник Кремля, а його двійник. Але навіть якщо відбудеться затримання двійника – це дуже ускладнить життя Путіну. Він буде змушений ховатися.

Тому певні страхи в російського диктатора точно є. До того ж колись у Монголії стояв військовий контингент, десантники, повітряний простір контролював Радянський Союз. Зараз ситуація змінилася, а Росія не може робити в цій країні абсолютно нічого.

Монгольську армію не варто недооцінювати. В СРСР завжди про це знали, а російські спецслужби тим більше знають. Отже, страхів було багато, але Путін дуже хотів поїхати за кордон і показати всьому світу, що він може це зробити,

– підкреслив ведучий каналу Ходорковський Live.

Зауважимо, що Монголія ратифікувала Римський статут, тому має затримати Путіна. Втім країна-агресорка повідомила, що жодних проблем немає, а "з друзями з Монголії Росія має чудовий діалог".