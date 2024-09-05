Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко, подчеркнув, что Монголия пытается искать варианты, чтобы компенсировать свое сложное географическое расположение, взаимодействуя с кем-угодно, в том числе с Россией.

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Спрогнозировать, как пройдет визит Путина в Монголию, было трудно

Буряченко отметил, что кто бы ни пытался шутить относительно Монголии, однако это довольно демократическая страна, в которой проходят выборы, в которой во время пандемии коронавируса для населения были предусмотрены денежные выплаты. Кроме того, Монголия сотрудничает со странами Запада по многим программам.

Медведев транслирует мысли Путина. Его сообщение было определенным сигналом для Монголии. Спрогнозировать на 100%, как будет происходить визит в Монголию, в Кремле не могли. И это не по причине нелояльности Монголии, она критически зависит от России и Китая, но проблема в том, что реакцию самих монголов было трудно предсказать,

– считает политолог.

Для Москвы плюсы от визита в Монголию перевесили риски

Демократические процессы в Монголии на значительно более высоком уровне, чем в России. И даже, когда туда прилетел Путин, там было несколько митингов. Об этом отметил политолог, напомнив, что рядовые граждане Монголии пытались заблокировать проезд путинского кортежа, демонстрировали сине-желтые цвета.

Поехать в Монголию вышло значительно сложнее, чем в Северную Корею. В Монголии визит Путина мог вызвать непрогнозируемую реакцию граждан этой страны. Поэтому Путин и вел себя так, что ему было некомфортно. Однако Кремль на этот визит все равно согласился, потому что возможные плюсы перевесили риски,

– подытожил Буряченко.

Российский диктатор Путин прибыл с визитом в Монголию 2 сентября. Эта страна должна была бы задержать его из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом, поскольку она подписала в свое время Римский статут. Однако этого не произошло. Теперь Запад может ввести против нее санкции.