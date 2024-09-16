Також принципове значення для перемоги Києва має військова допомога з боку союзників, і дуже важливо, щоб вона була оперативною. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що бюрократія та залишкові страхи у наших партнерів не дають можливості пришвидшити постачання Україні.

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Потрібно зламати тенденцію

В цьому, на думку, Подоляка, полягає одна з проблем для нашої країни. Водночас окрім пришвидшення постачання зброї та техніки, партнерам потрібно нарешті зняти всі неформальні заборони щодо використання західної зброї, адже вони суперечать правилам ведення оборонної війни.

Відповідні рішення на користь України будуть ухвалені, впевнений він, однак це відбувається повільно. Так само ухвалювались рішення щодо надання нам відповідної бронетехніки, систем ракетно-залпового вогню, зокрема, HIMARS.

Логіка цієї війни однозначно приведе до того, що всі неформальні заборони будуть зняті. Всі види зброї в математично обґрунтованій кількості, яка нам необхідна для ефективного знищення російської техніки та живої сили, будуть надані Україні,

– наголосив радник глави ОПУ.

Водночас залишається проблема, що ми досі не можемо зламати тенденцію щодо повільного ухвалювання відповідних рішень. Однак з цим треба працювати.

Ми бачимо зовсім інше сприйняття Росії, всіх цих горезвісних "червоних ліній", ВПК та економіки Росії. Це все дає нам більше оптимізму,

– зауважив він.

Для пришвидшення постачання військової допомоги потрібно на міжнародних майданчиках, зокрема на полях Генеральної Асамблеї ООН, проводити зустрічі, пояснюючи, що з Росією домовитись про щось неможливо.

Якщо вона не програє війну, тоді міжнародного права як концепції не існуватиме. Це необхідно доводити нашим партнерами, щоб вони це усвідомили: Росія, не програвши цю війну, продовжуватиме руйнувати єдиний юридичний каркас в глобальному сенсі,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський розповів про план перемоги над Росією, яким він хоче поділитися з Джо Байденом. Як зазначив президент України, в плані мовиться про "безпеку, геополітичне місце України, дуже сильну військову підтримку". Також, за його словами, наша країна має "вільно вирішувати", як використовувати ту чи іншу зброю.