Раніше очільник Британського МЗС Девід Леммі, коментуючи дискусії щодо надання Україні дозволу на удари далекобійною зброєю по Росії, зазначив, що розмова з цього приводу продовжиться у рамках Генасамбелії. Президент Зеленський розмовлятиме із союзниками.

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Виступ Зеленського у Генасамблеї

Передбачається, що загальні дебати на Генасамблеї ООН почнуться 24 вересня і того ж дня там виступить із промоовю президент США Джо Байден. А ось наступного дня – 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський.

Раніше глава держави зазначав, що під час Генасамблеї представить американському лідер свій план перемоги. Зеленський пояснив, що його план містить 4 основні пункти і один додатковий.

У ньому йдеться про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, можливість самостійно вирішувати, як використовувати ту чи іншу зброю тощо.