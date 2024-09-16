Буквально 15 вересня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow по цілях в Росії ще не ухвалили. Адже можливий подальший розвиток подій обговорюватимуть на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

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Що зображено на карті The Times

Іноземне видання зауважило, що у радіус дії Storm Shadow потрапили:

14 аеродромів та аеропортів,

один нафтопереробний завод,

штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.



Карта об'єктів в досяжності Storm Shadow /карта The Times

До речі, радіус дії ракет Storm Shadow – 250 кілометрів.



Радіус дії ракет Storm Shadow

До речі, Володимир Зеленський заявив, що Росія переміщує свої військові об'єкти, в тому числі літаки, вглиб території Росії, готуючись до появи в Україні західних видів озброєння та дозволу застосовувати їх на дальню відстань.

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За словами президента України, углиб країни росіяни вже все перекидають через зволікання партнерів.