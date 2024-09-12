За словами Володимира Зеленського, зняття обмежень на використання далекобійної зброї має стати стратегією перемоги України. Він додав, що зволікання дозволяє Росії уникати ударів.

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У чому небезпека затримки дозволу на удари далекобійною зброєю

Я так вважаю. Якщо можна застосовувати відповідну зброю – ви бачите її результат у ворожих цілях на території тимчасово окупованих або на території Російської Федерації. Я на сьогодні не бачу результатів дій відповідної зброї,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі була дуже серйозною. За словами президента, Україна представила свою позицію щодо далекобійної зброї підготовлено, переконливо та детально.

"І це важливо, що наші партнери всі ці деталі знали від мене особисто, сприймали. Тут треба бути відвертими. Затягування процесу щодо використання нами відповідної зброї, яка є досі з великим дефіцитом у нас, до речі, використати її по військових цілях на території Росії, так ось затягування цього процесу призводять до того, що Росія займається переміщення цих військових цілей глибше на територію Росії", – заявив український лідер.

Яким має бути зняття обмежень на думку Зеленського

Зеленський наголосив, що зняття обмежень партнерами має стати стратегією перемоги України, а не політичною стратегією, чи рішення, яким можна відвернути увагу.

"Знімати обмеження, значить – знімати обмеження. А якщо пропонується чи буде запропоновано, подивимося, зняття обмеження на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти", – підкреслив президент України.

Він також зауважив, що скасування обмежень має супроводжуватися наданням необхідних ресурсів, щоб ефективно вражати військові цілі на території Росії. За словами Зеленського, якщо обмеження знімаються, але бракує ракет для зброї, то "це не зняття обмежень".