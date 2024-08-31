За словами Умєрова, адміністрація Байдена все ще розглядає запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів вглиб Росії.

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Україна передала США список цілей

30 серпня українська делегація зустрілася з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

Ми пояснили, які можливості нам потрібні, щоб захистити громадян від російського терору, який завдають нам росіяни. І тому я сподіваюся, що нас почули,

– розповів Умєров в інтерв'ю.

Україна представила США список цілей, по яких вони будуть використовувати ATACMS. Умєров наголосив, що Україна домагається зняття обмежень, щоб захистити цивільних людей та інфраструктуру.

Ми показуємо, що аеродроми, які вони (росіяни, – 24 Канал) використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів,

– сказав міністр оборони.

Як зазначає видання, попри неодноразові прохання Володимира Зеленського, наразі не очікується, що США послаблять обмеження на використання Україною ракет ATACMS.

Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати безпекову допомогу США, щоб захистити себе від транскордонних атак, іншими словами, для протидії вогню. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася,

– заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

До слова, в інтерв'ю Рустем Умєров також заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил Миколи Олещука було пов'язане з катастрофою винищувача F-16. Міністр назвав загибель пілота "прикрою" і заявив, що Україна розслідує цю катастрофу.