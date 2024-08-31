Володимир Зеленський 30 серпня вирішив звільнити з посади генерала Миколу Олещука. Тоді президент не сказав, чи пов'язане його рішення звільнити Олещука з катастрофою F-16, але зазначив, що потрібно проводити посилення на командному рівні.

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З чим пов'язане звільнення Олещука

В інтерв'ю CNN Умєров заявив, що катастрофа F-16 та звільнення Олещука є окремими питаннями, які на цьому етапі не варто пов'язувати.

Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… На даному етапі я б їх не пов'язував,

– сказав міністр оборони.

Умеров назвав загибель пілота "прикрою" і заявив, що Україна розслідує цю катастрофу.

Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цей файл для наших партнерів, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами,

– пояснив він.