Для цього український лідер видав відповідний указ. Яка причина звільнення Миколи Олещука з посади наразі невідомо.

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Зеленський звільнив Олещука з посади

На сайті президента України ввечері 30 серпня з'явився новий указ, у якому зазначено про звільнення генерала Миколи Олещука з посади.

Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України,

– мовиться в указі.



Указ Зеленського щодо звільнення Олещука з посади / Скриншот 24 Каналу

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Президент також подякував усім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО, хто дійсно бʼється для України – для результату.

За словами українського лідера, це потрібно так само на командному рівні, і берегти людей, особовий склад та усіх наших воїнів.

У Генштабі ЗСУ тим часом зазначили, що, відповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка, командувача повітряного командування "Центр", було допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

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