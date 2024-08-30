Одразу, як інформація з'явилася у публічній площині, Мар'яна Безугла повідомила, нібито літак збив український Patriot через відсутність координації між підрозділами. Проте командувач Повітряних сил Микола Олещук різко пройшовся по скандальній нардепці та звинуватив її у підігруванні російській пропаганді.

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Катастрофа F-16

Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні. Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде,

– вказав Олещук.

Командувач Повітряних сил звернувся до народної депутатки, яка "давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей". Він заявив, що прийде час просити вибачення перед усім військом за те, що накоїла – Олещук сподівається, що у суді.

"Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія", – пише Олещук.

Микола Олещук пообіцяв, що всі деталі катастрофи з'ясують – ніхто нічого не приховує. За його словами, усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Попередній звіт отримали і партнери з США, які також долучилися до розслідування падіння F-16. Командувач запевнив, що потрібно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність.