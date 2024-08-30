У традиційному вечірньому зверненні 30 серпня глава держави озвучив своє нове кадрове рішення.

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Відставка Олещука

Президент повідомив, що вирішив звільнити командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

Також він подякував усім українським військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО, усім, хто справді бʼється для України – для результату.

"І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про втрату Україною першого F-16. Це сталося під час відбиття ворожого масованого обстрілу 26 серпня. Тоді загинув відомий льотчик Олексій Месь.