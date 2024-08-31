По словам Умерова, катастрофа F-16 и освобождение Олещука являются отдельными вопросами, которые на этом этапе не стоит связывать.
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Источник:CNN
Министр обороны Украины Рустем Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушных сил Николая Олещука было связано с катастрофой истребителя F-16.
По словам Умерова, катастрофа F-16 и освобождение Олещука являются отдельными вопросами, которые на этом этапе не стоит связывать.
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