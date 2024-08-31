Во время вечернего обращения президент Украины объявил свое решение о замене командующего Воздушных сил. Реакция Олещука появилась поздно ночью.

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"Никогда не будет стыдно"

Николай Олещук сделал сообщение на своей странице в телеграмме. Офицер процитировал экс-главкома Валерия Залужного.

"Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно", – Валерий Залужный,

– написал генерал-лейтенант.

Отставке Олещука предшествовала первая потеря Украиной F-16. Истребитель разбился во время отражения массированного обстрела России 26 августа. Тогда же погиб известный пилот Алексей Месь.

К слову, временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины стал генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий, командующий воздушного командования "Центр".