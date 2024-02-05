Также генерал опубликовал совместное фото с Шапталой. Он призвал верить в лучшее и констатировал, что дня начальника Генштаба Украина действительно – превыше всего.

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"Нам никогда уже не будет стыдно"

Подчеркнем, что родился Шаптала в 1973 году – то есть в этом году ему 51. Указом президента 28 июля 2021 года его назначили начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а уже через месяц – присвоили звание генерал-лейтенанта.

Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения, Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили,

– констатировал генерал Залужный.

В комментариях под заметкой Главнокомандующего украинцы присоединись к поздравлениям Сергея Шапталы. По состоянию на 09:30, 5 февраля соответствующий фейсбук-пост имеет около 12 тысяч лайков от пользователей.

Украинские военачальники Залужный и Шаптала / Фото из соцсетей

В сети можно найти немало фотографий, на которых Залужный – бок о бок с начальником Генерального штаба. В частности, генерал публиковал фото с Шапталой в ночь на 30 января 2024 года – через несколько часов после того, СМИ начали писать о его возможном увольнении.

Собственно, вечером 29 января сначала телеграм-каналы, а затем солидные журналисты сообщили о решении президента Владимира Зеленского об отставке Залужного. По состоянию на утро 5 февраля официального приказа нет, однако, как пишут международная пресса, объявление этого решения – это вопрос времени.

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Газета The Washington Post сообщала, что о решении главы нашего государства относительно Главнокомандующего уже знают в Белом доме. По словам анонимных источников, в администрации Байдена имели возможность попытаться отговорить Зеленского от этого шага, но решили все же этого не делать.

В то же время аналитики предупреждают: увольнение Залужного может негативно повлиять на моральное состояние армии и переговоры с партнерами о предоставлении вооружения. Зеленский не может не понимать этого, но, очевидно, только за ним будет последнее слово, и именно он будет отвечать за последствия увольнения.