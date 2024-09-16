Буквально 15 сентября британский премьер Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применения ракет Storm Shadow по целям в России еще не принято. Ведь возможное дальнейшее развитие событий будут обсуждать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

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Что изображено на карте The Times

Иностранное издание отметило, что в радиус действия Storm Shadow попали:

14 аэродромов и аэропортов,

один нефтеперерабатывающий завод,

штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.



Карта объектов в досягаемости Storm Shadow /карта The Times

Кстати, радиус действия ракет Storm Shadow – 250 километров.



Радиус действия ракет Storm Shadow

Кстати, Владимир Зеленский заявил, что Россия перемещает свои военные объекты, в том числе самолеты, вглубь территории России, готовясь к появлению в Украине западных видов вооружения и разрешения применять их на дальнее расстояние.

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По словам президента Украины, вглубь страны россияне уже все перебрасывают из-за промедления партнеров.