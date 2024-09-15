Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что окончательное решение по применению ракет Storm Shadow по целям в тылу России еще не принято. Он намекнул, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие.

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Состоится встреча

Стармер прокомментировал это после того, как поговорил с действующим президентом США Джо Байденом.

По его словам, окончательного решения о разрешении на дальнобойные удары для Украины еще нет, но в то же время дальнейшее развитие событий может произойти на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

Очевидно, что через несколько дней мы снова соберемся на ГА ООН с более широким кругом лиц,

– объяснил британский премьер.

В то же время он подчеркнул, что "это не была встреча по конкретному потенциалу".