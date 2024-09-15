В Николаевской ОГА рассказали о последствиях вражеских обстрелов. В ночь на 15 сентября силы ПВО сбили над регионом 3 БпЛА.

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Загорелся пожар

в результате боевой работы и падения обломков сбитых ударных БпЛА есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе. Кроме этого, возник пожар на складских помещениях. К счастью, пострадавших нет.

В Николаевском районе 14 сентября и ночью на 15 сентября враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую общину и ее акваторию.

К счастью, пострадавших нет.