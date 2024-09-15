И хотя Россия уже начала проводить контрнаступательные действия, чтобы выбить ВСУ из Курской области, однако их масштабы незначительны, а атаки сложно назвать успешными. Аналитики Институт изучения войны отметили, что хоть враг и увеличил группировку почти втрое, однако этих сил недостаточно.

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России придется перебрасывать войска из Украины

Как пишут аналитики ISW, Кремлю придется передислоцировать силы с фронта в Украине, чтобы провести результативное контрнаступление в Курской области. Сейчас российские захватчики увеличили военную группировку на Курщине почти втрое, однако этих сил может быть недостаточно.

В отчете аналитики напомнили заявление президента Владимира Зеленского о том, что в Курской области уже сосредоточили 40 тысяч военнослужащих. В целом Кремль планирует сконцентрировать в этом районе около 60 – 70 тысяч солдат.

По информации военного обозревателя Константина Машовца, в северной группировке войск, которые и отвечают за Курское направление, сейчас насчитывается примерно 61 подразделение, в которых служат около 35 500 оккупантов. Однако доподлинно неизвестно, сколько в этих группах бойцов росгвардии, регулярных подразделений, пограничников и срочников.

Российская контрнаступательная операция по отвоеванию территории, захваченной украинскими войсками в Курской области, скорее всего, потребует еще большего количества личного состава и материальных средств, чем та, что уже сконцентрирована в этом регионе. И, как следствие, дополнительной передислокации войск с территории Украины,

– отметили в ISW.

Аналитики резюмировали, что рост численности российской группировки в Курской области свидетельствует о том, что оперативное давление, вызванное вторжением, заставило Россию передислоцировать подразделения из Украины. Кроме того, вновь созданные подразделения также отправляют в этот регион, хотя сначала их планировали отправить на фронт в Украину.