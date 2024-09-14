Прорыв произошел 12 сентября и хотя он является и менее масштабным, чем это было 6 сентября, когда наступление только началось, однако "имел гораздо больший успех, чем сообщалось сначала".

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На видео с дронов, распространенных в сети накануне, видно, что украинские войска прорвали заграждения, траншеи и бетонные сооружения, однако столкнулись с сопротивлением российских войск.

Кремль солгал об отраженной атаке

Тогда Путин заявил, что его войска якобы "отбили украинскую атаку при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня". Однако, украинское подразделение беспилотных систем Хорн, которое поддерживало операцию по прорыву границы, опровергло заявление Кремля.

В качестве доказательства украинские военные опубликовали полное видео, где видно, что россияне не сразу отбили новое наступление. В частности, на кадрах можно увидеть, как украинская бронеколонна пересекла границу, а затем на большой скорости двигалась к городу Веселое, который расположен почти в 5 километрах от Украины. Тогда, как минимум, одна бронемашина была повреждена, но другие, несмотря на артобмтрилы, продвинулись до южной окраины города.

Издание отметило, что пока все еще неизвестно, продвинулись ли Силы обороны дальше и сохраняют ли они контроль над Веселым или соседними поселками.

В заявлении подразделения "Хорн" говорится, что они продолжают продвигаться в новые районы, "на километры, вглубь России".

"Группа российских призывников, которая насчитывает тысячи, рискует попасть в окружение", – написали украинские военные.

В свою очередь издание пишет, что "очевидным остается одно": украинские войска по крайней мере на несколько часов второй раз за 5 недель вторглись на территорию России. И добавляют, что важно и то, что операция в направлении Веселого началась только через день после того, как российские войска контратаковали главные украинские позиции в Курской области, отвоевав несколько населенных пунктов.