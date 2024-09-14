Прорив стався 12 вересня і хоч він є і менш масштабним, ніж це було 6 вересня, коли наступ лише почався, однак "мав набагато більший успіх, ніж повідомлялося спочатку".

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На відео з дронів, поширених у мережі напередодні, видно, що українські війська прорвали загородження, траншеї і бетонні споруди, однак зіштовхнулись з опором російських військ.

Кремль збрехав про відбиту атаку

Тоді Путін заявив, що його війська нібито "відбили українську атаку за підтримки армійської авіації та артилерійського вогню". Однак, український підрозділ безпілотних систем Хорн, який підтримував операцію з прориву кордону, спростував заяву Кремля.

Як доказ українські військові опублікували повне відео, де видно, що росіяни не відразу відбили новий наступ. Зокрема, на кадрах можна побачити, як українська бронеколона перетнула кордон, а потім на великій швидкості рухалася до міста Веселе, яке розташоване майже за 5 кілометрів від України. Тоді, як мінімум, одна бронемашина була пошкоджена, але інші, попри артобстріли, просунулися аж до південної околиці міста.

Видання зазначило, що наразі усе ще невідомо, чи просунулися Сили оборони далі й чи зберігають вони контроль над Веселим чи сусідніми селищами.

У заяві підрозділу "Хорн" ідеться, що вони продовжують просуватись в нові райони, "на кілометри, вглиб Росії".

"Група російських призовників, яка налічує тисячі, ризикує потрапити в оточення", – написали українські військові.

Своєю чергою видання пише, що "очевидним лишається одне": українські війська принаймні на кілька годин вдруге за 5 тижнів вторглися на територію Росії. Та додають, що важливо і те, що операція в напрямку Веселого розпочалася лише через день після того, як російські війська контратакували головні українські позиції в Курській області, відвоювавши кілька населених пунктів.