На кадрах видно, як українська армія колоною бронетехніки зайшла на територію Курської області. Сталося це, ймовірно, неподалік села Веселе, про що свідчать координати на відео.

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"Верх військового мистецтва та маневреної війни"

У мережі кажуть, що опубліковані кадри були зняті кілька днів тому. На них видно, як попри артудари, українська техніка прорвала оборону росіян та рушила далі.

Під відео бійці підрозділу "Khorne Group" пояснили, що "два найскромніші штурмові батальйони ЗСУ" здійснили подвійне проникнення на територію Росії. Це стало можливим також завдяки інженерній розвідці.

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Верх військового мистецтва та маневреної війни. Українська версія операції "Багратіон",

– зазначили військові.

Довідково. Операція "Багратіон" або Білоруська операція вважається однією із найбільших стратегічних наступальних операцій радянських військ проти німецьких влітку 1944 року.

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Що західні ЗМІ пишуть про прорив кордону у Глушковському районі

Про те, що ЗСУ могли просунутися у районі Веселого, пишуть західні аналітики.

Так, в ISW зауважили, що геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Веселого. Цей населений пункт розташований на південний захід від Глушкова та за три кілометри від кордону Росії з Україною.

Принаймні на кілька годин у четвер (12 вересня – 24 Канал) – якщо не довше – українські війська зайшли в Росію вдруге за п'ять тижнів. Українська операція в районі Веселого почалася лише через день після того, як російські війська контратакували на головному напрямку операції ЗСУ в Курській області,

– також зауважили у Forbes.

Водночас самі росіяни заперечують, що ЗСУ могли увійти до Веселого.