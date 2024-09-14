На Курщині росіяни зіткнулися з великою кількістю викликів. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Пастка для Путіна

Іван Тимочко зазначив, що росіяни навіть не розглядали ймовірність дій ЗСУ у Курській області. Вороже командування не мало задумів, як реагувати на таку ситуацію. Усе мало вигляд, що нібито Україна не запропонує інших шляхів рішень.

Ми запропонували. Вони виявились надзвичайно успішними. Водночас Путін нічого кращого не зміг придумати. Не зміг визнати, що це збройні сили, назвав бандитами. До речі, він знову потрапив через це у чергову політичну пастку,

– підкреслив він.

Кремль не визнав ЗСУ іноземними військами, які перебувають на території Росії. Навіть тому українських бійців ніхто не може розглядати як окупаційну армію. Путін зараз повністю взяв відповідальність за своє населення, яке не зміг захистити. Зокрема, за величезні матеріальні збитки Путін дає росіянам аж по 110 доларів.

"Це контртерористична операція. Російські військові там не допущені до повного управління і контролю. Цю операцію контролює ФСБ. Впевнений, що на штабному, на командно-управлінському рівні там свій конфлікт та протидія. Тому що ФСБ не вміє проводити якісь масштабні військові операції оперативного, стратегічного рівня", – сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Щоб зупинити просування української армії, загарбникам потрібно хоча б 50 тисяч навченого війська, хоча б того рівня підготовки, з яким вони кидають на лінію фронту в Україні. Зараз ворог залучив на Курщині, зокрема, внутрішні резерви. Є й бойові бригади, які вони зняли з фронту. Однак вони не можуть там досягнути успіхів.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни у Курській області розпочали швидкі наступальні дії. Окупанти планують застосувати там приблизно 60 – 70 тисяч особового складу. За словами українського лідера, там вже перебуває приблизно 40 тисяч російських військових.

Також Курська область була погано логістично підготовлена до ведення такої війни. Крім цього, зараз путінська авіація зіткнулась з викликами. Насамперед росіяни розуміють, що дуже з кожним днем зростає можливість того, що Україна отримає дозвіл від союзників на завдання ударів у межах 300 кілометрів вглиб території країни-агресорки.

Це означатиме, що дуже багато російських аеродромів потраплятиме під удар. Дальність польоту там і є у межах 500 – 600 кілометрів. Але літаку потрібно прилетіти туди і назад до лінії фронту, ще мати на собі навантаження, що зменшує дальність польотів. А ще їм довелося зараз змінювати льотні шляхи і завдання для їхньої авіації в районі Курщини,

– пояснив Тимочко.

Війна на території Росії може розширитись, що викликатиме все більше невдоволення населення діями Кремля. Тому Путіну доведеться розв'язувати ще й політичні питання. А ще виявилось, що росіяни у Курській області зовсім не готові до партизанщини, спротиву, боротьби.

Крім того, Росії потрібно збільшити мобілізацію чи призов в російську армію, щоб перекрити ту ділянку фронту. До цього часу всі боєздатні сили, стратегічні резерви вони концентрували навколо України, навколо лінії фронту, де були активні бойові дії.

"Тобто у них там дуже багато викликів на Курщині, які дають всі підстави судити про те, що до 1 жовтня точно силами російської армії ЗСУ не будуть витиснуті з Курщини. Там у кращому випадку їм пощастить, якщо вони зуміють статично зупинити наше просування по якійсь конкретній лінії", – наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.