Володимир Зеленський під час участі у щорічній зустрічі YES поспілкувався з відомим американським журналістом Фаридом Закарією. Той запитав, що б відповів президент на звинувачення, мовляв, навіщо перекинули багато сил на Курщину, якщо тепер потерпає Покровський напрямок.

Дивіться також У Зеленського розповіли, що передбачатиме план перемоги України

Росія хотіла більше буферних зон на кордоні з Україною

Київ отримав інформацію від західних партнерів, що росіяни хочуть створити буферні зони на Півночі України, зокрема на Сумщині та Чернігівщині. Суспільству не повідомили про це, оскільки треба було перевірити інформацію.

Всюди, від Сходу до Півночі нашої держави, готували плани щодо створення відповідних буферних зон. А при тому чи іншому бойовому успіху вони хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція. Може, хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували,

– заявив президент.

Із результатів Курської операції ЗСУ – зупинка ворога на Харківщині, його уповільнення на Донеччині, перекидання російських сил під Курськ із Харківщини, Запорізького напрямку та інших.

"З інших угруповувань, які готували на Півночі для окупації наших територій, вони почали все це переміщувати на Курський напрямок", – деталізував Зеленський.

Про плани ворога щодо Харківщини західні розвідки не повідомили заздалегідь, але вони передали дані щодо Сумщини.

Гарант упевнений, що окупанти пішли би далі, аніж Схід. Створення буферних зон – це тільки офіційні меседжі ворожої пропаганди, які приховують бажання захопити побільше нашої землі. Тож Україна вдалася до зустрічних кроків і перейшла кордон з Росією.