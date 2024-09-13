Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече YES пообщался с известным американским журналистом Фаридом Закарией. Тот спросил, что бы ответил президент на обвинения, мол, зачем перебросили много сил на Курщину, если теперь страдает Покровское направление.

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Россия хотела больше буферных зон на границе с Украиной

Киев получил информацию от западных партнеров, что россияне хотят создать буферные зоны на Севере Украины, в частности на Сумщине и Черниговщине. Обществу не сообщили об этом, поскольку надо было проверить информацию.

Всюду, от Востока до Севера нашего государства, готовили планы по созданию соответствующих буферных зон. А при том или ином боевом успехе они хотели захватывать центры этих регионов. Вот что дала Курская операция. Может, кто-то ожидал других результатов, но она дала те результаты, на которые, честно говоря, мы рассчитывали,

– заявил президент.

Из результатов Курской операции ВСУ – остановка врага на Харьковщине, его замедление в Донецкой области, переброска российских сил под Курск с Харьковщины, Запорожского направления и других.

"Из других группировок, которые готовили на Севере для оккупации наших территорий, они начали все это перемещать на Курское направление", – детализировал Зеленский.

О планах врага по Харьковщине западные разведки не сообщили заранее, но они передали данные по Сумщине.

Гарант уверен, что оккупанты пошли бы дальше, чем Восток. Создание буферных зон – это только официальные месседжи вражеской пропаганды, которые скрывают желание захватить побольше нашей земли. Поэтому Украина прибегла к встречным шагам и перешла границу с Россией.