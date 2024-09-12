Также в результате атаки остановлена работа модульной фильтровальной станции. Восстановить ее пока невозможно.

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Оккупанты уничтожают логистику возле Покровска

По данным Покровской МВА, российские войска дважды попали в инфраструктурные объекты.

Около 10:50 оккупанты обстреляли восточную часть Покровска, у одного из путепроводов было попадание. Из-за взрывной волны также были повреждены жилые многоквартирные дома. Сегодня около 4:40 россияне попали в дорожно-транспортный объект и разрушили одну из секций путепровода,

– говорится в сообщении.

По информации местных властей, информации о пострадавших не поступала.

Также в СМИ публикуют кадры с места событий.

Россияне разрушили мост под Покровском / социальные сети

Покровск остался без воды

По словам председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Специалисты работают над решением этой проблемы.

Он добавил, что уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД - 250 скважин возле многоэтажек.

"В громаде организован подвоз питьевой воды и установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно", – подчеркнул Филашкин.

Ранее BBC опубликовало материал о Покровске. Издание отмечает, что город – ключевой транспортный узел. Если он упадет, то российские войска перережут один из основных путей снабжения в регионе. Это, вероятно, может переместить линию фронта ближе к Краматорску.