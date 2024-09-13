Про Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із Фарідом Закарією на Ялтинській європейській стратегії. Водночас президент стверджує, що успіху у Курській області у росіян немає.

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Ситуація на Курському напрямку

Президент України повідомив, що на Курському напрямку росіяни почали швидкі наступальні дії. У планах окупанта, застосувати там близько 60 – 70 тисяч людей. Наразі, за словами Зеленського, там вже перебуває близько 40 тисяч особового складу ворога.

Вони хотіли швидких проривів і, як вони кажуть, "деокупації". Приємно, що вже й вони кажуть про деокупацію своєї території, не лише ми,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що серйозних успіхів у росіян немає. Українські військові героїчно тримаються і роблять усе для реалізації військово-політичних кроків.

Також український гарант додав, що з початком операції у Курській області, кількість обстрілів на Донеччині знищилася. Останнім часом стабілізується ситуація на Покровському напрямку. Якщо раніше співвідношення застосування снарядів там було 1 до 12, то зараз становить 1 до 2,5.

"Це поки не вирівнялося, нам поки потрібно більше зброї ніж росіянам", – акцентував президент