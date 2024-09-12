Є повідомлення про те, що оператори БпЛА та розрахунки HIMARS зірвали контрнаступ росіян. Бійці навели вогонь на ворожі підрозділи, які готувалися наступати.

До теми Без чого Україна не зможе перемогти: відверта розмова з аналітиком ISW про зброю та фронт

Від чого залежить просування росіян на Курщині

Вороже міноборони повідомило, що солдати вибили ЗСУ з цілих 10 населених пунктів Курської області. Це нібито Опанасівка, Бяхове, Вишнівка, Вікторівка, Внєзапне, Гордіївка, Краснооктябрське, Обухівка, Снагость і 10-й Октябрь. Але керівник групи з питань Росії та геопросторової розвідки в американському Інституті вивчення війни (ISW) Джордж Баррос каже: поки що не можуть підтвердити ці заяви.

"Це не є неможливим, але нам потрібно більше візуальних доказів, щоб мати змогу перевірити це. З відкритих джерел ми бачили лише докази того, що російські війська відновили позиції в Снагості", – сказав він.

Росіяни справді контратакують, але щоб відтіснити ЗСУ до самого кордону, їм потрібно значно більше сил. І бажано надати пріоритет цьому напрямку.

Це не є зміною російської тактики; ми продовжуємо спостерігати, як російські війська діють невеликими групами розміром з роту. Розмір, масштаби і перспективи російської контратаки незрозумілі. Кремль може спробувати ліквідувати український виступ до зими 2024-25 років, – розповів Баррос.

За його словами, між Білоруссю та окупованою Харківщиною пролягає 1000 кілометрів міжнародного кордону. Росія не захищала його як належить протягом останніх 2,5 року, і Курська операція тільки підтвердила це.

Якщо Путін вирішить захистити цю територію, йому буде потрібно інвестувати значні ресурси в оборону свого кордону. А це очікувано "різко збільшить потреби Росії в ресурсах для ведення затяжної війни проти України протягом багатьох років і, ймовірно, погіршить здатність Росії накопичувати вирішальну силу в окупованій частині України".

Цікаво, але, на думку аналітика, світ не перестане підтримувати Україну. Підтримка може навіть зрости, бо ЗСУ показати, як вправно воюють на ворожій території.